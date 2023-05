LIVE buitenlands voetbal | Stefan de Vrij in de basis bij Inter, Dumfries op de bank

Met samenvatting Bizarre wedstrijd in Lyon: Lacazette en Wahi scoren vier keer, winnende goal in minuut 100

Een enorm spektakel vanavond in het Parc Olympique Lyonnais. Alexandre Lacazette en Elye Wahi scoorden allebei vier keer, maar het was Olympique Lyon dat door een rake strafschop in de 100ste minuut uiteindelijk met 5-4 won.