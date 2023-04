LIVE buitenlands voetbal | Real Madrid in actie tegen Girona, Aston Villa kan nummer vijf Spurs passeren

Zes wedstrijden over de grens vanavond: drie in Engeland en drie in Spanje. Aston Villa kan de vijfde positie overnemen van Tottenham Hotspur, terwijl Real Betis het nog spannend kan maken in de strijd om plek 4 met een zege op Real Sociedad. Bekijk hieronder de tussenstanden in de Premier League en La Liga.