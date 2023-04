LIVE buitenlands voetbal | Real Madrid doet iets terug tegen Girona, Aston Villa kan Spurs passeren

Voetballer die uit de kast kwam, stopt voorlopig: ‘Mentaal en fysiek niet in staat om te blijven spelen’

Jakub Jankto komt dit seizoen niet meer in actie voor zijn club Sparta Praag. De Tsjechische international, die eerder dit jaar bekend maakte dat hij homoseksueel is, last na een roerige tijd een pauze in.