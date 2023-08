LIVE buitenlands voetbal | Liverpool met Van Dijk en Gakpo buigt achterstand om, Frimpong scoort tegen Simons

Wissam Ben Yedder beschul­digd van verkrach­ting: borgsom van 900.000 euro opgelegd

Wissam Ben Yedder is aangeklaagd voor verkrachting, poging tot verkrachting en aanranding. Vorige maand werd de 32-jarige spits van AS Monaco beticht van seksueel overschrijdend gedrag en vandaag heeft hij te horen gekregen dat er op basis hiervan een onderzoek geopend is.