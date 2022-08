LIVE buitenlands voetbal | Liverpool met scorende Virgil van Dijk op weg naar monsterscore

Veel mooie wedstrijden in Europa vandaag. Na Manchester United komen ook Chelsea, Manchester City en koploper Arsenal in actie. Liverpool speelt ook en leidt kort na rust - onder anderen door de scorende Virgil van Dijk - al met 6-0 tegen Bournemouth. In de Serie A gaat Paulo Dybala met AS Roma op bezoek bij zijn oude club Juventus, terwijl Perr Schuurs kan debuteren voor Torino tegen Cyriel Dessers en Cremonese. Volg hier ons matchcenter.