LIVE buitenlands voetbal | Koopmeiners onderuit met Atalanta, Lang scoort voor Club Brugge

Bjorn Meijer, basisspe­ler in Champions League, rekende af met spierziek­te: ‘Pas na half jaar kon ik weer rennen’

Maak kennis met Bjorn Meijer (19), linksback van Club Brugge, die een tijdje geleden nog aan stoppen dacht. ,,Plots had ik last van een spierziekte. Een half jaar kon ik niet normaal rennen en ik vroeg me af: is mijn lichaam er niet voor gemaakt?” Vanavond treft hij Benfica in de Champions League.