LIVE buitenlands voetbal | Haaland helpt ManCity aan ruimere marge, Van Bommel's Antwerp voltooit comeback

Hoofdrol Nederlanders bij comeback Antwerp

Trainer Mark van Bommel is met Antwerp ternauwernood ontsnapt aan puntenverlies in de Belgische titelrace. De koploper maakte op eigen veld tegen Club Brugge een 2-0-achterstand ongedaan. De winnende treffer van Arthur Vermeeren viel in de laatste minuut van de blessuretijd (3-2). Zo is Antwerp ook na dit weekend koploper. Antwerp heeft met nog drie wedstrijden te spelen 45 punten. Achtervolgers KRC Genk en Union hebben vier punten minder, maar spelen om 18.30 uur nog tegen elkaar.

Brugge kwam al in de tweede minuut op voorsprong. Noa Lang speelde zichzelf vrij met een mooie actie en gaf voor op Clinton Mata, die afrondde. Lang was in de 23ste minuut ook de aangever bij de 2-0. Hans Vanaken kopte een door de Oranje-international genomen hoekschop in het doel. Lang trok zich niets aan van de vele fluitconcerten van de tribune.



Vincent Janssen bracht tien minuten voor rust de spanning terug in de wedstrijd door raak te schieten na een afgeslagen vrije trap. In de loop van de tweede helft werd Antwerp steeds gevaarlijker, maar de kansen werden niet benut. Totdat de ingevallen Calvin Stengs de bal vijf minuten voor tijd bij de eveneens ingevallen Gyrano Kerk bezorgde. De voormalig speler van FC Utrecht schoot raak in de verre hoek. Het winnende doelpunt van Vermeeren viel uit een hoekschop.



Bjorn Meijer speelde de hele wedstrijd voor Brugge. Bij Antwerp werd Jurgen Ekkelenkamp na tachtig minuten gewisseld door Van Bommel.