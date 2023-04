LIVE buitenlands voetbal | Ex-Vitessenaar Loïs Openda belangrijk voor Lens, Real leidt tegen Celta

Met samenvatting Wonder blijft uit voor Bayern München tegen Manchester City na opnieuw negatieve hoofdrol Upamecano

Zelden zal een speler in een tweeluik in de kwartfinales van de Champions League zó ongelukkig zijn geweest als Dayot Upamecano (24) namens Bayern München tegen Manchester City. Vandaag ontsnapte hij aan erger, maar in de tweede helft besliste Erling Haaland de kwartfinale na een glijpartij van de Fransman. Het werd uiteindelijk 1-1, en nu moet City voorbij Real Madrid in de halve finales.