LIVE buitenlands voetbal | Donyell Malen in actie met titelkandidaat Dortmund, AC Milan tegen Spezia

Conference League Ex-Feyenoor­der Wouter Burger verrast met Basel in halve finale bij Fiorentina

FC Basel heeft een prima fundament gelegd voor de finale van Conference League. De Zwitsers klopten in Stadio Artemio Franchi Fiorentina met 2-1. Bij Basel stond Wouter Burger, oud-speler van Feyenoord, Excelsior en Sparta, in de basis. Hij werd vlak voor tijd gewisseld. De 22-jarige Burger speelt sinds 2021 in Zwitserland.