LIVE buitenlands voetbal | Bekijk de tussenstanden en uitslagen in de topcompetities

Supporters van FC Basel niet welkom in Nice bij return in Conference League

Twee dagen voor de return in de Conference League tegen OGC Nice hebben de supporters van FC Basel te horen gekregen dat ze niet welkom zijn in de Franse stad. De autoriteiten vaardigden dinsdag volgens Franse media een verbod uit. Fans van de Zwitserse voetbalclub mogen zich tussen woensdagochtend 10.00 uur en vrijdagavond 20.00 uur niet in en om Nice vertonen.