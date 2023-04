LIVE buitenlands voetbal | Bayern dankzij Mané op voorsprong tegen Mainz, vroege invalbeurt Mazraoui

Schmidt na reeks van drie nederlagen op zoek naar houvast bij Benfica: ‘Zijn het momentum kwijt’

Trainer Roger Schmidt wil bij Benfica snel een einde maken aan de slechte periode. De koploper uit de Portugese competitie verloor de laatste drie wedstrijden, waaronder de kwartfinale in de Champions League tegen Internazionale (0-2). De return in Milaan is morgenavond.