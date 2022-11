LIVE buitenlands voetbal | AC Milan ontvangt Spezia, Loïs Openda na hattrick op de bank bij Lens

LIVE Europa League | Uitslag Sturm Graz tegen Midtjyl­land belangrijk voor Feyenoord

In poule F van de Europa League kunnen alle vier de ploegen nog door. Feyenoord moet zelf met twee doelpunten verschil winnen van Lazio om over de Italianen heen te gaan, maar is wel weer afhankelijk van het duel tussen Sturm Graz en Midtjylland. Hoe het precies zit, lees je hier. Via ons liveblog blijf je op de hoogte van dit duel.

3 november