LIVE: Bondscoach Brazilië zwijgt over toekomst

Bondscoach Tite zwijgt over toekomst

De Braziliaanse bondscoach Tite wilde na de uitschakeling van de 'Seleção' op het WK niets over zijn toekomst zeggen. Het contract van de 57-jarige trainer loopt na het mondiale voetbaltoernooi af.



,,Het is nu niet gepast over mijn toekomst te praten'', zei Tite na de verloren kwartfinale tegen België (1-2). ,,De tijd zal het leren. Als over een week of twee de stofwolken zijn opgetrokken, zullen we daar rustig over gaan praten.''



Tite kan pronken met aansprekende resultaten sinds hij in de zomer van 2016 werd aangesteld als bondscoach. Dankzij een indrukwekkende serie overwinningen plaatste Brazilië zich als nummer 1 van Zuid-Amerika voor het WK.



Onder leiding van Tite verloor de vijfvoudig wereldkampioen vorig jaar alleen een oefeninterland tegen Argentinië (0-1). De grootste favoriet voor de wereldtitel beet zich in Kazan echter stuk op België.