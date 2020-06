LIVE | Bergwijn pakt heldenrol tegen Man Utd met héérlijk doelpunt

Spelersvak­bond FIFPRO bezorgd over druk speelsche­ma

15:35 De internationale spelersvakbond FIFPRO heeft zijn bezorgdheid uitgesproken over de belasting van voetballers. De vakbond vindt dat de spelers in een kort tijdsbestek te veel wedstrijden moeten spelen. Volgens FIFPRO heeft dat al geresulteerd in een toename van het aantal blessures.