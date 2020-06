LIVE | Basisplek voor El Ghazi bij hervatting Premier League

Nadat eerder al werd afgetrapt in Spanje, Engeland en Italië is vanavond ook Engeland aan de beurt. Er staan twee inhaalwedstrijden op het programma, waaronder de kraker Manchester City - Arsenal. In ons liveblog houden we de grootste duels van vanavond bij en besteden we ook aandacht aan de opvallende zaken in de andere wedstrijden. Klik hier voor een volledig overzicht.



• 19.00 uur: Aston Villa - Sheffield United

• 21.00 uur: Napoli - Juventus (Finale Coppa Italia)

• 21.15 uur: Manchester City - Arsenal