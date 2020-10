LIVE | Basisplaatsen voor Frenkie de Jong én Dest in eerste Clásico van trainer Koeman

Samenvatting Blamage koploper Real Madrid tegen Cadiz: ‘Een heel slechte avond voor ons’

18 oktober Real Madrid is in de vijfde speelronde van La Liga de ongeslagen status kwijt. De koploper leed in het eigen Estadio Alfredo Di Stefano een sensationele 0-1-thuisnederlaag tegen promovendus Cádiz.