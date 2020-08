LIVE | Barcelona loopt uit voor presentatie Ronald Koeman

In 2024 Klopp denkt al na over leven zonder voetbal: ‘Als een jaartje niks goed bevalt, dan stop ik’

17 augustus Jürgen Klopp sluit niet uit dat hij in de zomer van 2024 zijn carrière als voetbaltrainer beëindigt. In dat jaar loopt zijn contract af bij Liverpool. ,,Ik neem dan een jaar vrij en zal mezelf afvragen of ik het voetbal mis. Zo niet, dan is dat het einde van Jürgen Klopp als coach”, zei de Duitser op de website ‘Sportbuzzer’.