LIVE | Barça heeft grote moeite met Sevilla, bankzitter Memphis zal hopen op invalbeurt

‘Onver­slaan­ba­re’ Barça-vrou­wen maken zich op voor stijf uitver­kocht Camp Nou: ‘Het wordt iets unieks’

Lieke Martens moet vanavond toekijken bij de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd aller tijden. FC Barcelona speelt de Clásico tegen Real Madrid in een stijf uitverkocht Camp Nou, een nieuw ijkpunt in een toch al bijzonder seizoen. ,,Ik kan niet goed uitleggen hóe goed Barça is.”

30 maart