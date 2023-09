LIVE Premier League | Kraker in Londen: Erik ten Hag met Manchester United tegen ongeslagen Arsenal

LIVE Premier League | Liverpool gaat zonder geschorste Virgil van Dijk voor derde zege op rij

Liverpool won de laatste twee duels in de Premier League en gaat vanmiddag op eigen veld tegen Aston Villa voor de derde zege op rij. The Reds moeten het wel doen zonder aanvoerder Virgil van Dijk, die geschorst is na zijn rode kaart tegen Newcastle United. Cody Gakpo is wel van de partij op Anfield. Staat hij in de basis? De aftrap is om 15.00 uur, volg het wedstrijdverloop hieronder in ons liveblog.