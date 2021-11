LIVE | Arnaut Danjuma ontbreekt in selectie Villarreal, Hakim Ziyech op bank bij Chelsea

Samenvatting Daverende verrassing: Europees kampioen Italië veroor­deeld tot play-offs, Zwitser­land grijpt WK-ticket

Na Portugal, de Europees kampioen van 2016, is ook Italië, de Europees kampioen van dit jaar, veroordeeld tot de play-offs voor een WK-ticket. De ploeg van Roberto Mancini maakte ook in Noord-Ierland een lusteloze indruk en kwam niet verder dan 0-0. Zwitserland deed in Luzern wel zijn plicht tegen Bulgarije (4-0) en wipte over Italië naar een startbewijs voor het WK van eind volgend jaar in Qatar.

16 november