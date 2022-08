Lisandro Martínez in Engeland al afgefikt, maar z’n stats vertellen iets anders

Met video Timo Werner scoort direct bij rentree in Bundesliga, eerste minuten Jean-Paul Boëtius voor Hertha

Timo Werner heeft zijn terugkeer in de Bundesliga meteen opgeluisterd met een doelpunt. De van Chelsea overgekomen spits was trefzeker bij het gelijkspel van RB Leipzig in de thuiswedstrijd tegen FC Köln. Bij Hertha BSC maakte Jean-Paul Boëtius zijn eerste minuten.

13 augustus