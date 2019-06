Lionel Messi wuift favorietenrol Argentinië weg

,,Er zijn veel nieuwe spelers in het team die nog weinig interlands hebben gespeeld, maar we gaan er natuurlijk alles aan doen het beste uit de ploeg te halen. De Copa América is een belangrijk toernooi en het is erg lang geleden dat we de cup wonnen'', zegt de sterspeler van FC Barcelona, die in de laatste twee edities met Argentinië wel de finale haalde, maar beide keren na strafschoppen verloor van Chili. In 1993 was Argentinië voor het laatst winnaar van de Copa América.