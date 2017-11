Lionel Messi na vandaag voor 700 miljoen af te halen

De contractverlenging zat er al een tijdje aan te komen. Messi bereikte in juni met de clubleiding al een akkoord over een verlenging van zijn contract, dat nog tot 2018 liep. Maar een definitieve handtekening ontbrak. Wanneer de Argentijn zijn nieuwe contract heeft uitgediend, is hij zeventien jaar verbonden geweest aan de club.



Messi heeft in 602 wedstrijden voor FC Barcelona 523 doelpunten gemaakt. Hij veroverde dertig prijzen met de Catalanen, waaronder acht titels en vier keer de Champions League. Barcelona is momenteel koploper in de Spaanse competitie.