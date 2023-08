Lionel Messi loodst Inter Miami naar eerste prijs in clubhistorie met winst van Leagues Cup

Met videoLionel Messi (36) heeft met Inter Miami de Leagues Cup gewonnen. In de finale won de club uit Florida na een sensationele strafschoppenserie met 10-9 van Nashville SC in het volgepakte Geodis Park (30.000 plaatsen) in Tennessee. Messi opende de score in de finale met zijn tiende goal in zeven wedstrijden voor Inter Miami. Met 44 prijzen is de Argentijn nu de meest succesvolle voetballer aller tijden.

De Leagues Cup, een zomertoernooi met alle profclubs uit de Liga MX (Mexico) en de MLS (Verenigde Staten), werd voor de derde keer gehouden. De Mexicaanse clubs Cruz Azul (2019) en Club León (2021) wonnen de eerste twee edities. De Leagues Cup is de eerste prijs voor Club Internacional de Fútbol Miami, zoals de club officieel heet. Inter Miami werd op 29 januari 2018 opgericht door voorzitter David Beckham, die met de steenrijke broers Jorge en Jose Mas eigenaar is van Inter Miami.

Messi speelde een enorme rol in de razendsnelle transformatie van Inter Miami, dat volgende week de MLS hervat. In de Amerikaanse competitie staat de club uit Florida op tweederde van het seizoen onderaan in de Eastern Conference, maar in de Leagues Cup won de club zeven keer op rij. Messi scoorde liefst tien keer. In de Leagues Cup kwam Inter Miami tot 22 treffers in zeven duels, net zoveel doelpunten als in de 22 competitieduels in de MLS voor de komst van Messi.

Zo schitterde hij onder meer met een sublieme vrije trap bij zijn debuut als invaller tegen Cruz Azul. In de daaropvolgende drie duels scoorde hij steeds twee keer. Daarna was hij ook trefzeker in de kwartfinale tegen Charlotte FC (4-0) en Philadelphia Union (1-4), waarmee hij zijn rol als aanvoerder en sterspeler elke keer waarmaakte bij zijn nieuwe club.

Volledig scherm Lionel Messi ging op de schouders van zijn teamgenoten na de eindzege in de Leagues Cup. © AFP

Ook in de finale tegen Nashville opende Messi de score. De bal belandde in de 24ste minuut voor de voeten van de Argentijn, nadat een pass van teamgenoot Robert Taylor werd geblokt. Messi dribbelde langs Nashville-verdediger Walker Zimmerman en schoot de bal snoeihard in de linkerbovenhoek van het doel. Doelman Elliott Panicco was kansloos. Nashville maakte in de 57ste minuut gelijk door een treffer van Fafà Picault, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen. Daarin scoorde Messi opnieuw. Na missers van veldspelers Randall Leal (Nashville) en Victor Ulloa (Inter Miami) kwam het uiteindelijk aan op de doelmannen.

Inter Miami-keeper Drake Callender, ook al de grote uitblinker in de wedstrijd met meerdere belangrijke reddingen, schoot zijn eigen penalty zeer overtuigend binnen en stopte vervolgens de penalty van Nashville-keeper Panicco: 10-9. Daarna barste het feest los bij de spelers en supporters van Inter Miami. Voorzitter en clubeigenaar David Beckham was zelfs tot tranen geroerd door de eerste prijs in de vijfjarig clubhistorie.

Voor Messi was het zijn 44ste prijs als voetballer. Daarmee passeerde hij zijn voormalig teamgenoot Dani Alves, die op 43 prijzen bleef steken.

De prijzen en statistieken van Lionel Messi

FC Barcelona: 778 wedstrijden, 672 goals, 303 assists

35 prijzen, waarvan tien keer La Liga en vier keer de Champions League



Paris Saint-Germain: 75 wedstrijden, 32 goals, 35 assists

Drie prijzen, waarvan twee keer de Ligue 1



Inter Miami CF: 7 wedstrijden, 10 goals, 1 assists

Winst Leagues Cup



Argentinië: 175 interlands, 103 goals, 56 assists

Copa América in 2021, wereldkampioen in 2022



Individueel: 1057 wedstrijden, 822 goals, 396 assists

Zeven keer Gouden Bal, drie keer FIFA Player of the Year, drie keer UEFA Player of the Year

23 keer topscorer van een toernooi/competitie, waarvan acht keer in La Liga

Overstap naar Miami

Messi maakte op 15 juli de overstap naar Inter Miami, drie weken na zijn 36ste verjaardag. De aanvoerder, topscorer aller tijden en recordinternational van wereldkampioen Argentinië was transfervrij na twee seizoenen bij Paris Saint-Germain. Messi werd in Frankrijk twee keer kampioen, maar had het nooit echt naar zijn zin in Parijs. ,,Zoals ik destijds al zei: mijn vertrek naar Parijs was niet iets wat ik wilde, het was niet dat ik Barcelona wilde verlaten en het was bij wijze van spreken van de ene op de andere dag gebeurd”, zei hij. ,,Ik moest ook wennen aan een plek die totaal anders was dan waar ik al mijn hele leven woonde, zowel qua stad als in sportieve zin. En tja, het was moeilijk, maar het was het tegenovergestelde van wat mij nu hier overkomt", zei Messi afgelopen week in een persconferentie in aanloop naar de finale van de Leagues Cup.

Volledig scherm Lionel Messi viert zijn openingstreffer voor Inter Miami in de finale van de Leagues Cup. © Getty Images via AFP

,,Het zou ongelooflijk zijn voor mij en voor de hele club om de Leagues Cup te winnen. Inter Miami is een jonge club en het winnen van titels helpt enorm", sprak Messi in aanloop naar de finale in Nashville. Met het bereiken van de finale plaatste Inter Miami zich vorige week al voor de Concacaf Champions Cup, het belangrijkste toernooi voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De Concacaf Champions Cup is vergelijkbaar met de Champions League in Europa.

Mogelijk wordt Inter Miami ook uitgenodigd om mee te doen aan de Copa Libertadores in 2024. Dat is het toernooi voor clubs uit Zuid-Amerika, maar het gebeurde al eerder dat clubs uit Midden-Amerika aan het toernooi mochten meedoen. Inter Miami zou de eerste club ooit Noord-Amerika worden in de Copa Libertadores. Claudio Tapia, de excentrieke voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, is groot voorstander van het toelaten van Messi en zijn teamgenoten.

Volledig scherm © AFP