Lionel Messi legt uit waarom hij Inter Miami boven Al-Hilal verkiest: ‘Om het geld zou ik wel naar Saoedi-Arabië zijn gegaan’

met samenvatting Machtig Manchester City op drempel van ‘Treble’, Erik ten Hag komt kwaliteit tekort in finale

Een iconische ‘Treble’ is binnen handbereik voor Manchester City, na winst in de FA Cup-finale op uitgerekend de grote rivaal Manchester United: 2-1. Voor de strijdende ploeg van Erik ten Hag rest een onvermijdelijke conclusie: méér topkwaliteit is nodig om echt mee te doen om de hoofdprijzen in Engeland.