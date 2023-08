Lionel Messi krijgt supporters Inter Miami wéér op de banken: superster schittert als vanouds in de VS

De Verenigde Staten zullen weten dat Lionel Messi is gearriveerd. De superster is niet van plan om het rustig aan te doen bij zijn nieuwe werkgever Inter Miami. Opnieuw was de 36-jarige vedette de man om wie alles draaide. Met twee goals tegen Orlando City leidde hij zijn ploeg naar de volgende ronde van de Leagues Cup: 3-1.

Doelpuntenmachine Messi draait op volle toeren sinds zijn komst naar Miami. Bij zijn debuutwedstrijd krulde hij een vrije trap in blessuretijd schitterend in de kruising, vier dagen later scoorde hij twee keer én gaf hij een assist en afgelopen nacht was het opnieuw raak voor de wereldkampioen.

Tegen Orlando City was het na zeseneeenhalve minuut alweer raak voor de Argentijn. Het voorbereidende werk was al net zo fraai als de afronding. Robert Taylor stiftte de bal over de defensie heen, Messi controleert en volleerde vervolgens met rechts raak: 1-0.

Twintig minuten voor tijd zorgde Messi voor de 3-0. Ook nu was het assist van schoonheid. Josef Martínez, maker van de 2-0 uit een penalty, controleerde een voorzet van de linkerkant met de borst, lepelde de bal subtiel naar Messi die het vervolgens koelbloedig afrondde. Hij kreeg het extatische publiek voor de zoveelste keer op de banken.

Vijf goals en één assist in drie wedstrijden. Bovendien leidde hij Inter Miami voor de derde keer naar winst en een plek in de achtste finales van de Leagues Cup. Messi had zich bijna geen betere start kunnen voorstellen in de Verenigde Staten.

