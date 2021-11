Lionel Messi kan moeilijk aan leven in Parijs wennen

Door Edwin Winkels



Op een van de hoogste heuvels van de wijk Bellamar in Castelldefels, twintig kilometer onder Barcelona, wacht een fabuleus complex van zo’n 10.000 vierkante meter op de terugkeer van de eigenaren. De twee woningen, het voetbalveld, de tennisbaan, het zwembad, de grote tuin onder de pijnbomen… Rond de immense barbecue is het stil, waar tot afgelopen zomer vanachter de hoge muren het hele jaar door de stemmen van vrolijke mensen te horen waren.



Lionel Messi en Antonela Roccuzzo hebben hun kleine paradijs aan de Middellandse Zee niet te koop gezet. Ooit, over hooguit enkele jaren, zullen ze er met hun drie zoontjes terugkeren. Castelldefels is de plaats waar het Argentijnse stel zijn kinderen wil grootbrengen. Niet hun geboortestad, Rosario. En zeker niet Parijs, waar alles tijdelijk zal zijn, ook het huis in voorstad Neuilly-sur-Seine, zonder zwembad, met een kleine tuin, dat ze voor zo’n 20.000 euro per maand huren.