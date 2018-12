Lingard redt Mourinho in heerlijke klassieker

Het enerverende duel tussen Manchester United en Arsenal eindigde in 2-2. De Londenaren kwamen twee keer op voorsprong via treffers van Shkodran Mustafi en Alexandre Lacazette. In beide gevallen sloeg de thuisploeg snel terug. Anthony Martial en Jesse Lingard brachten de vlotte gelijkmakers op hun naam.