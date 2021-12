Lijfwachten Cristiano Ronaldo in problemen na ‘beveiligen zonder toestemming’

Zwakste en saaiste poule biedt AZ enig houvast: ‘Groot gemis dat Teun Koop­meiners er niet meer is’

De zwakste en saaiste poule waar AZ ooit in heeft gespeeld in Europa biedt een klein beetje houvast in het matige seizoen dat de club momenteel beleeft. Een gelijkspel vanavond tegen Jablonec is goed voor groepswinst en voor weer eens de nodige succesbeleving.

25 november