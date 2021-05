Lieke Martens is terug aan de wereldtop: Champions League kan ultieme bekroning worden

Door Daniël Dwarswaard



Ze kan tegenwoordig rustig over straat in Barcelona. Vanwege corona krioelt het in de straten van de Catalaanse stad niet van de toeristen. Dus ook geen Nederlanders die één van de beste voetbalsters van het land nastaren of een foto willen. Lieke Martens is er na al die jaren wel aan gewend, maar zo rustig in de stad wandelen bevalt haar wel.



Met haar prestaties op het veld staat ze wél in de spotlights. Martens is bezig om weer bij de wereldtop te horen na het slechte, door blessureleed getekende, vorige seizoen. De titel met Barcelona is al binnen, de ultieme beloning van het goede jaar moet vanavond in Göteborg komen, als Barcelona tegen Chelsea speelt in de finale van de Champions League. Zonder Martens had Barça daar wellicht niet eens gestaan. De Limburgse maakte beide Spaanse goals in de return van de halve finale tegen Paris Saint-Germain (2-1), dat in de kwartfinales knap afrekende met de winnaar van de afgelopen vijf seizoenen: Olympique Lyon. Martens is daardoor nu terug in Göteborg, de stad waar ze in 2014 en 2015 uitkwam voor Kopparbergs.