Lieke Martens helpt FC Barcelona met twee goals aan wéér een prijs

PSV’er Sangaré stuurt titelhou­der Algerije naar huis, Mali groepswin­naar

Afrikaans kampioen Algerije moet al na de groepsfase naar huis. Ivoorkust was met 3-1 te sterk. PSV’er Ibrahim Sangaré was met een kopbal doeltreffend. Ajacied Sébastien Haller scoorde in blessuretijd ook, maar zijn treffer werd afgekeurd.

20 januari