Lewandowski staat voor honderdste interland: 'Nooit durven dromen'

Video Grote corruptie­zaak België: Politie onder­vraagt trainer Club Brugge en scheids­rech­ters

14:46 In een grote corruptiezaak in België is de trainer van landskampioen Club Brugge opgepakt door de politie voor ondervraging. Ook zijn twee topscheidsrechters en de Belgische spelersmakelaar Mogi Bayat meegenomen door de politie. Bij tien van de zestien clubs in de hoogste Belgische divisie zijn er vanochtend huiszoekingen gedaan.