Lewandowski schiet ‘onmogelijk’ doelpuntenrecord Gerd Müller uit de boeken

,,Ik heb een doel bereikt dat ooit onmogelijk leek om te behalen”, liet Lewandowski op Twitter weten nadat hij vorige week op gelijke hoogte was komen met Müller. ,,Ik ben zo geweldig trots om geschiedenis te schrijven voor Bayern München en om een rol te vervullen in het creëren van verhalen die fans zullen vertellen aan hun kinderen. En ook om in de voetsporen van legendes als Gerd Müller te treden.”



Müller (75) is al geruime tijd ziek en verblijft in een verpleeghuis. Hij is zich niet bewust meer van zijn record en de huidige prestaties van Lewandowski. ,,Hij is kalm en vredig. Hij slaapt het grootste deel van de dag. Hij ziet er niet gestrest uit. Het gaat nu goed”, vertelde zijn echtgenote onlangs. ,,Gerd kent geen gevoelens van afgunst. Hij zou zeker niet zeuren als hij zijn record zou moeten afstaan. Hij zou Robert juist als eerste feliciteren. Hij was altijd al verbaasd dat zijn record in de afgelopen decennia door niemand werd verbroken. Hij wachtte erop.”