Lewandowski leidt met hattrick Frankfurt van Dost naar slachtbank, Leipzig voorbij tien man Hertha BSC

Thomas Müller noemde zijn ploegmakker al eens gekscherend Robert Lewangoalski. Die bijnaam deed de Poolse spits van Bayern München eer aan in tegen Eintracht Frankfurt, waar Bas Dost in de basis startte en ex-Ajacied Amin Younes inviel. Het duel begon voor de thuisploeg met een tegenvaller: Alphonso Davies moest na drie minuten al naar de kant met een enkelblessure.

Die tegenslag verwerkte Bayern al in de tiende minuut. Lewandowski maakte zijn eerste van de middag. Een kwartier later verdubbelde de spits de voorsprong: 2-0. Ook in de tweede helft ging de beste spits van Europa vrolijk door met scoren. Na een uur voltooide hij zijn hattrick en maakte alweer zijn tiende van het seizoen: 3-0. Daarna liet de topschutter het scoren aan anderen over. Leroy Sané en Jamal Musiala zorgden voor de overige treffers van Bayern, dat Eintracht Frankfurt naar de slachtbank leidde.

Zege koploper Leipzig na rood Zeefuik

Op eigen veld maakte koploper RB Leipzig, waar Justin Kluivert in de basis startte, geen fout tegen laagvlieger Hertha BSC. Vanzelf ging het niet voor de ploeg van Julian Nagelsmann die met 2-1 won. Binnen tien minuten zette Jhon Córdoba de bezoekers op voorsprong. Enkele tellen later repareerde verdediger Dayot Upamecano de achterstand alweer uit een vrije trap: 1-1. Daarna ging het lang gelijk op, maar na rust was het vooral eenrichtingsverkeer na een negatieve hoofdrol voor invaller Deyovaisio Zeefuik. Hij kreeg binnen vijf minuten twee keer geel, dus rood.

Uiteindelijk besliste Marcel Sabitzer een kwartier voor tijd het duel door een strafschop te benutten. Door zijn rake penalty bleef Leipzig koploper in de Bundesliga. Bayern achtervolgt op één punt.

Volledig scherm Rood voor Deyovasio Zeefuik. © BSR Agency

Gladbach met moeite voorbij hekkensluiter Mainz

Met pijn en moeite trok Borussia Mönchengladbach een zege bij Mainz over de streep. De nog puntloze hekkensluiter hield het lang spannend en leek een punt over te houden aan het duel met de subtopper. De bezoekers kwamen via Lars Stindl op voorsprong na een kwartier spelen. Jean-Philippe Mateta boog de achterstand eigenhandig om door twee keer te scoren in zes minuten tijd: 2-1.

Na rust toonden de bezoekers de veerkracht om alsnog met de winst ervandoor te gaan. Jonas Hofmann benutte een strafschop, waarna Matthias Ginter op aangeven van de doelpuntenmaker in de 83ste minuut de 2-3 tegen de touwen werkte. De verdediger voorkwam met zijn treffer een uitglijder van Gladbach bij hekkensluiter Mainz.

Volledig scherm Matthias Ginter springt Jonas Hofmann na de 2-3 in de armen. Hij voorkwam een uitglijder van Gladbach bij Mainz. © AP