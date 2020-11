Lewandowski: Italië was ons tactisch op alle vlakken de baas

Italië, dat de nodige spelers miste, was Polen de gehele wedstrijd de baas. Jorginho benutte in de 27ste minuut een strafschop. Kort voor tijd kwam de 2-0 op naam van invaller Domenico Berardi. Italië nam zo de koppositie in groep 1 van de A-divisie over en plaatst zich voor het finaletoernooi van de Nations League als woensdag ook Bosnië en Herzegovina wordt verslagen.

,,Techniek is één ding, tactiek is iets anders”, aldus Lewandowski, die de gehele wedstrijd speelde. ,,We wisten dat het langdurig hebben van balbezit de sleutel tot succes zou kunnen zijn in deze wedstrijd. Maar we hebben het de Italianen op geen enkele manier moeilijk kunnen maken. We hebben nog veel werk te doen.”