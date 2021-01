Lewandowski blikt terug op weddenschappen met Klopp: ‘Vijftig euro per tien doelpunten’

Robert Lewandowski heeft zich lovend uitgelaten over zijn oude coach Jürgen Klopp. De huidige topscorer van de Bundesliga (twintig goals) scoort er ieder weekend lustig op los bij Bayern München. In zijn begintijd bij Borussia Dortmund ging het niet zo eenvoudig zoals nu, zo vertelde de Pool in een interview met The Players Tribune.

Borussia Dortmund haalde in de zomer van 2010 Robert Lewandowski voor een kleine vijf miljoen euro op bij het Poolse Lech Poznan. De 21-jarige aanvaller had toen achttien keer gescoord in de Poolse competitie. Onder Jürgen Klopp was het in eerste instantie nog wennen in Duitsland: ,,Ik kon amper Duits, het enige woord dat ik kende was ‘Danke’ en ’Scheisse’”, kijkt de spits terug. ,,Het weer was grijs en grauw, de intensiteit onder Klopp was hoog. Het was een moeilijk begin.”

Lewandowski had moeite om aan te haken in Duitsland, ook al wilde hij graag: ,,Klopp zag dat ik wanhopig op zoek was naar succes. Daarom daagde hij mij uit met een weddenschap. Ik ontving elke training waarin ik tien doelpunten maakte, vijftig euro. Als ik faalde, kreeg hij vijftig euro", vertelt The Best Fifa Men's Player van 2020. ,,De eerste weken moest ik bijna elke dag betalen. Na een paar maanden was ik eindelijk degene die het laatst lachte, doordat ik elke keer meer dan tien doelpunten maakte. Tot het moment dat Klopp zei: ‘Je bent er klaar voor, we stoppen met de weddenschap’.”

Volledig scherm Robert Lewandowski won dit jaar de prijs voor 'Best Fifa Men's Player' van 2020. © BSR Agency

Uiteindelijk speelde Lewandowski de rest van het seizoen niet veel op zijn favoriete plek in de spits, maar juist vanaf de 10-positie. ,,Tot de dag van vandaag ben ik Klopp daarvoor dankbaar. Ik heb geleerd hoe de andere spelers om een spits heen bewegen, waardoor ik nu veel beter weet wat ik als spits moet doen.”

Familieman

De 32-jarige aanvaller hield van de manier waarop Klopp hem benaderde: ,,Ik kon met hem praten over van alles. Ik vertrouwde hem en hij had zoveel empathie, hij wilde alles weten over mijn privéleven. Hij is een echte familieman, ik had gesprekken met hem alsof hij mijn vader was”, blikt de Pool terug op de huidige trainer van Liverpool.

Uiteindelijk werd de periode van Lewandowski bij Dortmund een succes: Hij maakte 103 doelpunten in 187 wedstrijden. Hij werd met de 53-jarige Duitser twee keer landskampioen, een keer topscorer van Duitsland en bereikte in 2013 de finale van de Champions League tegen Bayern München (2-1 nederlaag). In de zomer van 2014 verliet hij uiteindelijk Dortmund transfervrij voor een avontuur bij Die Rekordmeister, waar hij sindsdien is uitgegroeid tot een van de beste spelers van het moment.

Volledig scherm Robert Lewandowski won sinds zijn overstap naar Bayern elk jaar het landskampioenschap en pakte een keer de Champions League. © EPA