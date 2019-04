Leverkusen wint weer eens, Klaassen goud waard voor Werder Bremen

Klaassen zorgde een kwartier voor tijd voor opluchting in het Weserstadion toen hij via Freiburgs Nico Schlotterbeck raak kopte. Theodor Gebre Selassie zorgde niet veel later voor de beslissing in Bremen. Freibrug scoorde in blessuretijd nog wel tegen via Luca Waldschmidt, maar die treffer viel te laat. De thuisclub klom door de zege naar de zesde plaats.



In de strijd om Europees voetbal hield Bremen een punt voorsprong op Bayer Leverkusen, dat een benauwde zege boekt in Stuttgart.