Levante mogelijk zonder keeper, omdat doelman moet werken in stemlokaal

Om het nog erger te maken: reservedoelman Oier Olazabal is geblesseerd, waardoor Levante naar alle waarschijnlijkheid zonder ervaren keeper zit voor het duel met Athletic Bilbao.



Aitor Fernandez staat op een reservelijst van mensen die aanwezig moeten zijn bij het stembureau in Mondragon, zo'n 50 kilometer van Bilbao, op de ochtend van de verkiezingen. Alle Spanjaarden die mogen stemmen kunnen opgeroepen worden voor zo'n publieke dienst en krijgen daar 65 euro voor.



Levante heeft beroep aangetekend, maar een eerste bezwaar is afgewezen door de lokale kiescommissie. ,,De club doet er alles aan zodat ik zondag niet naar het stembureau hoef”, zegt Fernandez. ,,Ik ben volledig gefocust op de wedstrijd en weet zeker dat ik ook zal spelen. Mocht ik me toch moeten melden, dan slaap ik thuis, ga naar het stembureau en rijd dan zelf met de auto naar het stadion van Bilbao.”



Levante was vorige week in eigen huis nog te sterk voor Barcelona. De ploeg won met 3-1.