Leonardo keert na vier jaar terug in voetballerij

Antalyaspor werd vorig seizoen knap vijfde in de Turkse Süper Lig. Dit seizoen staat Antalyspor na zes speelrondes op een dertiende plaats. Dat kostte trainer Riza Calımbay tien dagen geleden zijn baan. Zijn opvolger is dus de Braziliaan Leonardo, die slechts twee seizoenen trainer was. In het seizoen 2009/2010 werkte hij bij AC Milan, het seizoen daarop was hij een halfjaar coach van Internazionale. Daarna was Leonardo van juni 2011 tot juli 2013 werkzaam als technisch directeur bij Paris Saint-Germain, waar hij de eerste tientallen miljoenen uit Qatar spendeerde. Zo haalde hij onder meer Javier Pastore, Thiago Motta, Carlo Ancelotti en Zlatan Ibrahimovic naar de Franse hoofdstad. De afgelopen vier jaar had hij geen officiële functie in de voetballerij.