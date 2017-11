Lens en Babel spelen gelijk met Besiktas

Ricardo Quaresma miste namens Besiktas in de beginfase een strafschop. De bezoekers moesten vanaf de 79ste minuut verder met tien man na de tweede gele kaart voor Paulo Henrique (ex-sc Heerenveen). Besiktas kon echter niet profiteren van de numerieke meerderheid.



Jeremain Lens werd bij Besiktas in de rust gewisseld. Aanvaller Ryan Babel viel in de 65ste minuut in bij de thuisploeg. Ook de ex-Ajacied kon niet tot scoren komen, maar kreeg nog wel de gele kaart. Hij was dinsdagavond nog basisspeler van Oranje in de gewonnen oefeninterland tegen Roemenië in Boekarest (0-3). Bij Akhisarspor werd Marvin Emnes in de 59e minuut gewisseld.