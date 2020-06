Leipzig na doelpuntrijk duel in Keulen weer op plek drie

Ebbenhouten Schoen Mbokani in illuster rijtje met Amokachi, Kompany en Boussoufa na uitverkie­zing

19:24 De Congolees Dieumerci Mbokani is tijdens een sobere ceremonie in Brussel uitgeroepen tot winnaar van de 29ste Ebbenhouten Schoen. Dat is de trofee die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste Afrikaanse voetballer of speler van Afrikaanse origine uit de Belgische voetbalcompetitie.