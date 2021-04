Leipzig laat Bayern met overwinning op Stuttgart nog wat langer wachten

Weghorst blijft maar scoren: records van grote namen komen in zicht

22 april Wout Weghorst blijft vriend en vijand verbazen in Duitsland. De 28-jarige spits van VfL Wolfsburg maakte woensdag in Stuttgart alweer zijn 20ste competitiegoal van het seizoen. Slechts twee Nederlanders scoorden vaker in één Bundesliga-jaargang.