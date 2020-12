Leicester winnaar van het weekend, Burnley trakteert Arsenal op volgende nederlaag

SamenvattingLeicester City heeft uitstekende zaken gedaan in de Premier League. Nadat de gedeelde koplopers Liverpool en Tottenham Hotspur punten verspeelden met een remise, had Leicester City geen kind aan Brighton & Hove Albion: 3-0.

Liverpool en Spurs staan woensdagavond (21.00 uur) tegenover elkaar op Anfield, terwijl Leicester City woensdag om 19.00 uur bezoek krijgt van nummer zeven Everton.



James Maddison werd vanavond de grote man bij The Foxes met twee treffers, waarvan de tweede heel fraai was. Ook Jamie Vardy droeg bij aan de zege. Het duo schoot Leicester City daarmee naar de drie punten, die extra lekker zullen voelen na de magere resultaten van de concurrentie. Tottenham Hotspur verspeelde punten bij Crystal Palace (1-1), terwijl Liverpool op diezelfde stand bleef steken: het goed spelende Fulham ontnam The Reds twee punten en daarmee mocht de door blessures geplaagde ploeg van Jürgen Klopp nog van geluk spreken.



Leicester City kwam door de overwinning op 24 punten, slechts één punt achter op de koplopers van de Premier League. Daar kon Joël Veltman geen stokje voor steken. De verdediger speelde negentig minuten aan de kant van Brighton. Ook voormalig AZ-aanvaller Alireza Jahanbakhsh mocht vanaf het eerste fluitsignaal beginnen. Davy Pröpper bleef negentig minuten op de bank.

Arsenal verliest vierde thuisduel op rij

Bij Arsenal worden de zorgen met de week groter. De ploeg van Mikel Arteta kon thuis ook niet winnen van laagvlieger Burnley. Daardoor zakte de Londense topclub naar de vijftiende plaats in de competitie. In de Europa League ging het een stuk beter met 18 punten uit zes duels tegen Dundalk, Molde FK en Rapid Wien, maar in de Premier League lijkt Arsenal nu zelfs serieus te moeten vrezen voor de degradatieplekken.



Uitgerekend aanvoerder en sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang bezegelde vanavond het lot voor Arsenal. De spits uit Gabon schoot na 73 minuten in eigen doel, nadat Arsenal eerder met tien man kwam te staan na een rode kaart voor Granit Xhaka.

Het leidde de vierde thuisnederlaag op rij in voor The Gunners, nadat eerder Leicester City, Aston Villa en Wolverhampton Wanderers al wonnen in het Emirates Stadium. Daar zaten 2000 toeschouwers zich vanavond flink op te vreten over het slechte en ongeïnspireerde spel van hun club, terwijl de druk op Mikel Arteta door deze resultaten ook met de week toeneemt. Bij Burnley bleef Erik Pieters de hele wedstrijd op de bank. Zijn ploeg deed met de overwinning uitstekende zaken om weg te komen uit de onderste regionen. Door de drie punten staat Burnley momenteel op de veilige zeventiende plaats.

