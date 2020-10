Leicester na stunt bij Manchester City hard onderuit, Arsenal wint wel

De thuisploeg was de Premier League uitstekend begonnen door de eerste drie duels te winnen. Met name met de overwinning bij Manchester City (2-5) maakte de ploeg van trainer Brendan Rodgers indruk. Tegen West Ham United, de nummer acht van de ranglijst, kon Leicester City weinig inbrengen. Spits Jamie Vardy werd amper in stelling gebracht. Vardy maakte vorige week op bezoek bij Manchester City nog een hattrick.



De treffers van de ploeg uit Londen kwamen op naam van Michail Antonio, Pablo Fornals en Jarrod Bowen.