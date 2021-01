Leicester komt op punt van koploper United, Mount helpt Chelsea aan zege op Fulham

PSG-ster Neymar mengt zich in feestge­druis Santos na bereiken Copa Libertado­res-finale

14 januari De finale om de Copa Libertadores, het belangrijkste toernooi voor Zuid-Amerikaanse voetbalclubs, wordt een Braziliaans onderonsje. Na Palmeiras plaatste ook Santos zich voor de eindstrijd. De voormalige club van onder anderen Neymar (Paris Saint-Germain) won thuis met 3-0 van het Argentijnse Boca Juniors. De eerste wedstrijd in Buenos Aires was geëindigd in 0-0.