Leicester komt niet naast Liverpool en Spurs door pijnlijke thuisnederlaag tegen Fulham

Sevilla met De Jong en Rekik boekt nipte overwin­ning op laagvlie­ger

28 november Voor de derde keer in een week tijd heeft de Spaanse voetbalclub Sevilla in de slotfase de overwinning naar zich toegetrokken. Met Karim Rekik en Luuk de Jong als basisspelers zegevierde de ploeg van trainer Julen Lopetegui met 1-0 bij Huesca. Invaller Youssef En-Nesyri maakte in de 83ste minuut het enige doelpunt.