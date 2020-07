Leicester City zet vierde plek op het spel, cruciale zege voor Bournemouth

Er was 65 minuten lang helemaal niets aan de hand voor Leicester City. Jamie Vardy had in de 23ste minuut voor de 0-1 gezorgd namens The Foxes en hoewel het verschil maar één goal was, kwam Leicester City nauwelijks in de problemen tegen de ploeg waar Nathan Aké, die met een bovenbeenblessure uitviel, en Arnaut Danjuma Groeneveld in de basis stonden.