Leicester City treft Chelsea in finale FA Cup na zege op Southampton

Leicester City bereikte de finale dankzij een treffer van Kelechi Iheanacho. De Nigeriaanse spits stuitte na 55 minuten spelen aanvankelijk op een verdediger, maar vond in tweede instantie alsnog het net. Daarmee schoot hij direct de eindstand op het scorebord. Voor Iheanacho was het alweer zijn derde treffer van dit FA Cup-seizoen.

In de finale neemt de ploeg van Brendan Rodgers het op tegen Chelsea, dat zaterdagavond met 1-0 te sterk was voor Manchester City. Bij The Blues groeide Hakim Ziyech uit tot de grote man, door kort na rust de winnende treffer te verzorgen.

Leicester City blijft dankzij de zege op Southampton in de race voor de eerste FA Cup-zege in de clubhistorie. De Engelse landskampioen van 2016 schreef wel driemaal de League Cup op de naam: in 1964, 1997 en 2000. Leicester knokte zich tegen The Saints naar hun eerste FA Cup-finaleplaats in 52 jaar. Destijds ging Leicester met 1-0 onderuit tegen Manchester City.