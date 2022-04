Leicester City onthult standbeeld voor overleden Thaise eigenaar

Vijfde WK-deelname Cristiano Ronaldo voegt zich in illuster rijtje, volgt een prachtige climax tegen Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo kan zich opmaken voor zijn tiende eindtoernooi met Portugal, dat zich via een 2-0 overwinning op Noord-Macedonië geplaatst voor het WK in Qatar. Het wordt na vijf EK's ook zijn vijfde wereldkampioenschap, waardoor hij zich, net als Lionel Messi, in een klein en illuster rijtje voegt.

30 maart