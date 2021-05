Leicester City lijdt kostbare thuisnederlaag tegen Newcastle

Paniekvoet­bal in Hamburg: HSV stelt clubicoon Hrubesch (70) aan als trainer

3 mei Horst Hrubesch moet HSV alsnog naar de Bundesliga zien te loodsen. De 70-jarige clubicoon is de verrassende opvolger van trainer Daniel Thioune, die vanwege de teleurstellende resultaten is ontslagen. De oud-spits, hoofd opleidingen in Hamburg, zit tot het einde van het seizoen op de bank.